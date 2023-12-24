السفير العراقي لرئيس «الشيوخ»: نقدر ما تقدمه مصر للقضية الفلسطينية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، السفير العراقي بمصر أحمد نايف الدليمي، الذي تنتهى فترة عمله الرسمية بالقاهرة خلال أيام.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ورحب المستشار عبدالرازق بالسفير العراقي، مؤكدا تقديره لما قدمه خلال فترة وجوده سفيرا للعراق من جهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق.

من جانبه، أشاد السفير بالتعاون البناء الذي وجده خلال فترة عمله بالقاهرة من مختلف المؤسسات المصرية وهو ما ساعده على تقديم أفضل ما عنده لدفع العلاقات لآفاق أرحب، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين، معرباً عن تقديره لما تقدمه القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضايا العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

كما أكد السفير نايف الدليمي تقديره لمجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون البرلماني بين البلدين، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا لمصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.