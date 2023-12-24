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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

برلماني: المصريون يدركون أنّ التنمية خطة متكاملة تحتاج إلى وقت لتحقيقها

كتب:

محمد أيمن سالم
10:14 ص | الأحد 24 ديسمبر 2023
النائب تيسير مطر

النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات على أرض الواقع في مختلف المجالات جعلت المواطن ينتخبه بكل ثقة، والسنوات الماضية شهدت تطورات كبيرة في مشروعات البني التحتية والطرق والسكك الحديدية وغيرها من المشروعات التي تمس المواطن بشكل أساسي.

حقق الإنجازات على أرض

وأوضح «مطر» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ طموح المواطن في زيادة دائمة وخاصة مع من يقدم لها الخدمات ويحقق الإنجازات على أرض الواقع حتى لو لم تغطي كل احتياجاته بالكامل في الوقت الراهن، لافتا إلى أنّ المواطن المصري يدرك أنّ التنمية خطة متكاملة تحتاج إلى مزيد من الوقت، وحتى الآن ظهرت مؤشرات عدة تؤكد أنّنا نسير على طريقنا الصحيح.

تجربة ديمقراطية قوية

وأكد النائب، أن الشعب المصري لديه طموح ورؤية ويثق في قدرات الدولة، خاصة أننا بصدد تجربة ديمقراطية قوية تبشر بالخير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تتبنى فلسفة خاصة في حرية الرأي والديمقراطية لابد أن يتعلم منها العالم.  

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بقلم محمد أيمن سالم