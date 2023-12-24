أشتية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيد احتلال الضفة الغربية كاملة الآن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه منذ بداية العام 2023 حتى 7 أكتوبر الماضي، شهدت الضفة الغربية استشهاد 241 فلسطينياً، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واجتياحات في العديد من المدن والقرى والمخيمات في أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيد احتلال الضفة الغربية كاملة الآن، والجيش الإسرائيلي موجود في المدن والمخيمات، ذلك بشكل مواز مع ما يحدث في غزة، والهدف منع إمكانية إقامة دولة فلسطين.

وأوضح أنه «ليس كل ما يقوله نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية، قضاء وقدر، فنحن الآن موجودين على أرضنا، ونواجه كي ننهي الاحتلال، ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، مع حق العودة»، معتبراً أن «القضية الفلسطينة كانت في الثلاجة قبل 7 أكتوبر، الآن هي في الفرن، وهي نقطة الجذب السياسية للعالم أجمع».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد إقامة دولة فلسطينية، بالتالي طلبنا منها ألا تعترض على طلب وجود فلسطين كدولة عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهذا لا يوجد ما يمنعه، فقد حان الوقت للاعتراف بقياد دولة فلسطينية، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية متعنتة، ولا تسمع كلام حتى أمها وحليفتها وحاميتها الولايات المتحدة.

وذكر أنه نريد من الأمم المتحدة أن تضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، لأنه لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات كما كان الحال عليه خلال 30 سنة، انتهى شكل التفاوض بجلوس فلسطيني مقابل إسرائيلي مباشرة.