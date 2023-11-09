ما معنى أن يحصل الفلسطيني على وجبة عشاء ثم يُقتل؟.. أبرز تصريحات «أشتية» اليوم

أدلى محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بتصريحات مهمة بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، أبرزها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الحرب ليصبح هناك معنى للإغاثة الإنسانية.

وأكد أن المحاكم الدولية تقف وقفة واضحة لمحاكمة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن يبتعد عن ازدواجية المعايير، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني

- الوقت من دم في قطاع غزة ففي كل ساعة تقتل دولة الاحتلال 6 أطفال و4 نساء.

- على المجتمع المجتمع الدولي الوقف الفوري لإطلاق النار.

- طريق الآلام الفلسطيني لم يبدأ في السابع من أكتوبر بل عمره 75 عاما في مخيمات اللجوء.

- الدفاع عن النفس لا يعطي الحق لدولة في احتلال أراضي دولة أخرى.

- الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني وترتكب جرائم بحق الأبرياء بما فيها القتل والحصار والتهجير والتجويع.

- حرب إسرائيل ليست على حماس بل على كل الشعب الفلسطيني.

- المطلوب وقف الحرب فورا لكي يصبح هناك معنى للإغاثة الإنسانية.

- ما معنى أن يحصل الفلسطيني على وجبة العشاء ويُقتل في اليوم التالي؟.

- على المجتمع الدولي أن يبتعد عن ازدواجية المعايير.

- الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بحاجة إلى حماية دولية ووقف الحرب.

- الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ ولا يمكن الحديث عن اليوم التالي لقطاع غزة دون الحديث عن اليوم التالي لكل الأراضي الفلسطينية

- الحلول المجتزأة لن تأتي بنتيجة.

- ضرورة وجود أفق سياسي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال.

- ضرورة محاكمة قادة دولة الاحتلال في المحكمة الدولية على جرائم الحرب التي نفذوها بحق الشعب الفلسطيني.

- المحاكم الدولية يجب أن تقف وقفة واضحة لمحاكمة المجرمين والقانون الدولي الإنساني يجب ألا يتجزأ.