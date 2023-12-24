عالم أزهري: التسامح قيمة إنسانية كبرى يحث عليها الإسلام

قال الدكتور محمد نجيب، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ التسامح والتماس الأعذار للناس يعتبر قيمة إنسانية كبرى، لابد أن يتصف بها كل مؤمن، لافتًا إلى أنَّ الله- سبحانه وتعالى- يقبل أعذار عباده ويسامحهم، فكيف بنا لا نقبل أعذارنا لبعض ونتسامح.

قيمة التسامح

وأضاف «نجيب»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «على كل منا أن يسامح الآخر حتى تستقيم الحياة، ولأن الله يقلبنا ويسامحنا فليسامح بعضنا بعضا».

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: «على المسلم أن يتعلم كيف يقبل الاعتذار من الآخرين مهما كان الخطأ الذي وقع فيه، ويراعي تصنيف الخطأ وهل كان مقصودًا أم من باب النسيان أم بغير قصد».

واستطرد: «ما دمنا على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا نشر التسامح بين الناس، وقبول الأعذار»، موضحاً أنَّ التسامح ليس معناه التغافل عن الحقوق، وهناك ضوابط ومعايير لجعل التسامح وقبول الاعتذار ليس نوعاً من أنواع التغافل عن الحقوق.