«تكافؤ الفرص» بفاقوس تنظم ندوتين عن تربية الأبناء ونشر التسامح في المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دورا كبيرا في المجتمع، وهي جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

الأخطاء الشائعة في أسلوب تربية الأبناء

وأكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين، الأولى بعنوان «فن التعامل مع أبنائنا» تناولت شرح مفهوم التربية والفرق بين التربية والرعاية وفن التعامل مع أبنائنا في عمر المراهقة والأخطاء الشائعة في أسلوب تربية الأبناء وتأثير العلاقة بين الزوجين على الصحة النفسية للأبناء.

نشر التسامح والآداب بين أفراد المجتمع

وتناولت الندوة الثانية بعنوان «من الهدي النبوي لفلاح الفرد والمجتمع إقامة العدل بين الناس جميعا»، شرح خطوات نشر التسامح والآداب بين أفراد المجتمع أجمع، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح قامت بتنظيم معرض متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام رئاسة مركز منيا القمح، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بالتنسيق بين وحده السكان ووحدة حماية الطفل ووحدة حقوق الإنسان والإدارة التعليمية بديرب نجم بعنوان «الانتماء والولاء للوطن»، تم خلالها شرح أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري للمواطن لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكدت أن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم.