رئيس لجنة الفتوى الأسبق يوضح أساسيات نجاح الحياة الزوجية.. منها التسامح

قال رئيس لجنة الفتوى الأسبق، عبد الحميد الأطرش، إن الصدق من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، إذ يجب على الزوجين أن يكونا صادقين مع بعضهما البعض في كل شيء، حتى يبنيا علاقة مبنية على الثقة والاحترام.

عوامل نجاح الحياة الزوجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن التسامح من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية أيضا، حيث يجب على الزوجين أن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض، وأن يغفرا لأخطاء بعضهما البعض، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن ثقافة الاعتذار من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية، حيث يجب على الزوجين أن يعتذرا لبعضهما البعض إذا أخطآ، حتى يحافظا على العلاقة الزوجية.

نصائح للمتزوجين

وقدم رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر عددا من النصائح للمتزوجين لحل المشاكل الزوجية، بجانب الصدق والتسامح والاعتذار، منها:

- الحوار البناء، ويجب على الزوجين أن يتحدثا مع بعضهما البعض بأسلوب هادئ وبناء، حتى يتمكنوا من حل مشاكلهما.

- الاستشارة، إذا لم يتمكن الزوجان من حل مشاكلهما بأنفسهم، فيجب عليهما استشارة متخصص، مثل مستشار أسري أو رجل دين.

وشدد على أن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والتفاهم والاحترام، وأن أي مشكلة يمكن حلها إذا كان هناك إرادة من الزوجين على حلها.