عالم بالأزهر: قيمة التسامح في الإسلام عظيمة.. وعلينا أن نحسن الظن بالناس

قال الشيخ محمد نجيب، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن «الظن أكذب الحديث»، وبالتالى علينا أن نبتعد عن الظن في الناس، مؤكدا أن من يقبل الأعذار هو صاحب القلب النقي الخالي من الظنون.

«نجيب»: قيمة التسامح في الإسلام عظيمة

وأضاف «نجيب»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على شاشة «قناة الناس»: «للتسامح قيمة عظيمة في الإسلام، وهو ما نسميه في أوقات أخرى اعتذار وقبول اعتذار الآخر»، مشددا على قيمة وأهمية فضيلة التماس الأعذار للغير، وأنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقبل أعذارنا جميعا.

الشيخ محمد نجيب: الله يقبل اعتذارنا إليه

وتابع العالم الأزهري: «الله يقبل اعتذارنا إليه ويُسمى توبة، والتوبة اعتذار من العبد إلى خالقه، والله يقبل اعتذارنا إليه، فكيف لا نقبل نحن اعتذار بعضنا لبعض حتى تستقيم الحياة وتسير على أفضل حالة وصورة، يطلبها منا ربنا سبحانه وتعالي، وهي رسالة سيدنا النبي، والشخص الذي يقبل عذر الآخرين صاحب قلب سليم».