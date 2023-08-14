أسرع أعمال الخير ثوابا ودعاء التوبة المستجاب.. علي جمعة يوضح

حذر علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق من قطع المسلم للأرحام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَسْرَعُ الخَيرُ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةَ الرّحِمِ، وَأَسْرَعَ الشَّرَ عَقُوبَةَ الْبَغْى وَقَطِيعَةُ الرحم».

وتابع «جمعة»: التوبة حالة نقد ذاتي، وحالة من مراجعة النفس والرقابة الداخلية رغم أن البعض لا يعتقد ذلك ولكن التوبة تُعتبر سمة روحية وقلبية تنشئ المسلم الحريص على أمر دينه ودنياه.

التوبة عقد بين العبد وربه

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، أن التوبة إلى الله عقد بين العبد وربه، ويجب على العبد ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى، والإنسان يحتاج للتوبة دائمًا لأن الله قد أمر بتوبة مخصوصة وهي التوبة النصوح فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [التحريم :8].

دعاء التوبة

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن النبي أوصانا بأن نردد هذه الدعاء عند التوبة: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».