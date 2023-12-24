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القس أندريه زكي: مصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح

كتب:

مريم شريف
09:42 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة 200 عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام.

وُلد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي، خلال خطاب الاحتفال: «وُلد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك».

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