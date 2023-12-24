عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «عيد الميلاد في مدينة مهد المسيح.. شوارع خاوية وأزقة مليئة بالألم».

لا أضواء ولا زينة ولا أي مظهر من مظاهر الفرح

وذكر التقرير أنه لا أضواء ولا زينة ولا أي مظهر من مظاهر الفرح، فقط، هناك صوت قرع أجراس، وهذا هو الحال في كنيسة المهد ببيت لحم هذه الأيام، وبدلا من أن تعج المدينة بالحجاج والزوار، باتت معظم الأماكن فيها مغلقة تماما.

بيت لحم تتشح بالسواد

المدينة التي وُلد المسيحُ عليه السلام فيها قبل أكثر من ألفي عام اتشحت بالسواح وأعلنت حالة الحداد في أوقات يفترض أنها مفرحة ومقدسة بالنسبة إلى قاطنيها وزائريها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مذابح تتعرض لها غزة

المذابح التي يرتكبها الاحتلالُ في قطاع غزة جعلت القائمين على كنيسة المهد يستبدلون المشهدَ المعتاد للعائلة المقدسة في مزود البقر بمجسمات للعائلة المقدسة وسط الأنقاض والأسلاك الشائكة تضامنا مع شعب غزة.