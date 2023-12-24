أجراس «الكنيسة الأسقفية» تدق احتفالا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه الدكتور المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

قداس عيد الميلاد المجيد

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد، بموكب المطران سامي فوزي في الدخول؛ ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثمّ القساوسة، وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي، الذي ينتهي بهيكل الكنيسة، وسط ترديد كورال الكاتدرائية ترانيم الميلاد.

ويشارك في القداس الإلهي عدد من كبار الزوار والموفدين، من كبار رجال الدولة والأزهر، الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.