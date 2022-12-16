رئيس الأسقفية: ميلاد السيد المسيح كان استجابة لصلواتنا وتساؤلاتنا 

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك وهو احتفال تنظمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه قال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية في كلمته: ميلاد السيد المسيح كان استجابة لصلواتنا وتساؤلاتنا.

وذكر رئيس الأساقفة أن الله اختار الرعاة حتى يخبرهم بميلاد المسيح أولا وكان حريصا أن يأتيهم الملاك ويخبرهم بميلاد المخلص المسيح فكانت الدعوة الوحيدة لهم.

رئيس الأسقفية يشدد على أهمية التأثير في حياة الآخرين

وشدد رئيس الأساقفة على أن حياتنا مهمة لدى الله ولذلك جاء فنحن نقضى معظم وقتنا نفعل أشياء روتينية ولكننا يجب أن نصنع فرقا في حياتنا والآخرين لنحصل على المعنى الحقيقي وأن نكون مؤثرين في الآخرين.

واختتم رئيس الأساقفة قائلا: الله وعوده لنا ثابتة وهو يرى أن حياتنا يجب أن تكون ذات معنى وأهمية.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.