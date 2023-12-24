«الممثلين» تطلق اسم أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بنادي النقابة (صور)

أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها، اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

وجاء ذلك، بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور، ونجله تامر عبدالغفور، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب ومنير مكرم وعزوز عادل.

معلومات عن أشرف عبدالغفور

وكان الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

من أعماله المسرحية «جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير»، ومن أعماله فى السينما «الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم».