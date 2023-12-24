لماذا تسلمت حنان مطاوع جائزة أشرف عبد الغفور بدلا من ريهام؟.. 3 جوانب خفية

تسلمت الفنانة حنان مطاوع خلال الساعات الماضية جائزة الريادة التي مُنحت إلى الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بدلاً من ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، في ظل حالة الحداد التي تعيشها حزنا على وفاة والدها الذي غادر عالمنا يوم 3 من شهر ديسمبر الجاري، إثر حادث سير أليم.

صداقة قوية

صداقة قوية تجمع كل من الفنانة ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، إذ تحدثت ريهام في لقاء مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على dmc، عن علاقتها بحنان مطاوع وأشارت إلى أنهما تخرجا من نفس الكلية وحصلتا على نفس درجة البكالوريوس، وبدأ مشوارهما الفني معا كما أن خطواتهما تتشابه بشكل كبير، وأضافت أنهما كانتا لا يريدا الدخول في الوسط الفني، وأن خطواتهما ليست سريعة ولكنها جيدة».

ثقة بلا حدود

وذكرت في برنامج سمر يسري، على قناة الحياة، أنها تثق في حنان مطاوع ثقه كبيرة، وقد تصل إلى أكثر من ثقتها في نفسها، إذ تستشيرها قبل القيام بأي شيء، ووصفتها بشريكة الكفاح، كما كشف مجموعة أسرار عن الفنانة حنان مطاوع ومنها خوفها من البرد، وأضافت أنها تحب فعل الخير دائما.

وتحدثت حنان مطاوع عن صديقتها في ذات الحلقة، قائلة إن ريهام عبدالغفور صديقة مقربة لها، ويصل هذا القرب إلى درجة الأخوة، كما أنها تستشيرها أيضا في كثير من شؤون حياتها، وبالأخص في الشئون المادية خلال اتفاقها على أعمال جديدة، وحرصت على التأكيد بأن الفنانة ريهام عبدالغفور لها الفضل الكبير في كثير من اختيار أعمالها الفنية.