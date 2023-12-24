وزيرة الثقافة توجه بطباعة سلسلة اتخضر للأخضر للأطفال

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بطباعة سلسلة اتخضر للأخضر، الصادرة عن المركز القومي لثقافة الطفل بمكتبة الأسرة.

وتتكون السلسلة من خمسة كتب هي «زرعنا شجرة»، «الرياح والقط الطيب»، «صعود الجبل المقدس»، و«نهر الفرح»، بالإضافة إلى «عم نجيب الحطاب».

يُشارك في كتابة ورسم هذه الكتب مجموعة من الأسماء البارزة مثل: محمد السيد عيد، أحمد مصطفى، محمود يسري، عبد الرحمن نور الدين، أحمد مصطفى، أميرة صبري، عبير زكي، موسى نجيب موسى، ومحمد عطية، وغيرهم من الكتّاب والرسامين المبدعين.

نشر الوعي حول قضايا البيئة بين الأطفال

تأتي هذه السلسلة في إطار الدور الوطني والإقليمي لوزارة الثقافة للتوعية بقضايا المناخ، وتُعد أحدث إصدارات مكتبة الأسرة التي تسعى لنشر الوعي حول قضايا البيئة بين الأطفال، ويأتي ذلك كأحد توصيات مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة بمؤتمر المناخ Cop28، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المناخ من خلال الثقافة والفنون، ويُعتبر إصدار سلسلة اتخضر للأخضر خطوة فعّالة نحو تحقيق التوعية الثقافية إزاء قضايا المناخ، ويُمثل دعمًا فعّالًا للجهود الدولية المبذولة في هذا السياق.