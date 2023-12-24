أدهم سليم: الحوار الوطني نجح في «إذابة الجليد» بين القوى السياسية والوطنية

أكد أدهم سعودي سليم، أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز الفشن، بمحافظة بني سويف، أنّ الحوار الوطني، أثرى الحياة السياسية في مصر، التي تجلت بوضوح خلال الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي شهدت تعددية حزبية، تمثلت في مشاركة 3 رؤساء أحزاب كمرشحين رئاسيين، يمثلون أطياف وتوجهات سياسية مختلفة.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني جمع أطياف الحياة السياسية المصرية، وسعى لتحقيق التوافق، وإيحاد القواسم المشتركة، مشيرًا إلى أن الحوار شهد جوًا من الهدوء والرؤية السياسية، والبحث عن المساحات المشتركة.

الحوار الوطني نجح في إذابة الجليد

وأوضح أدهم سليم أن الحوار الوطني نجح في إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق مشهد فريد من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، إذ جلست هذه التيارات المتباينة علي مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية، إيمانًا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبني بسواعد أبناءه.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعودة جلسات الحوار الوطني لطاولة المناقشات، تؤكد مدى حرصه الشديد على جمع شمل المصريين وتعزيز مناخ التشاركية، من خلال تفعيل مبدأ العمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة.