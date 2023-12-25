فتح باب التطوع للشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. تفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب التطوع للشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ55 والتي تنطلق في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة، واستعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح بيان التطوع مدة المعرض ستكون 14 يوما بداية من يوم 25 يناير 2024، وسيتم تقسمي المتطوعين إلى مجموعتين كل مجموعة ستعمل 7 ايام بالتناوب مع المجموعة التانية لمدة 8 ساعات يوميا، لافتا إلى أن التفرغ التام خلال المدة شرط اساسي.

وستقوم وزارة الشباب بتوفير الزى المميز للمتطوعين ووجبة يومية ووسيلة انتقال يومية من ميدان التحرير إلى مقر المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية.

- لا يقدم البرنامج أي مقابل مادي تحت أي مسمى.

- السن المطلوب من 16 وحتى 25 سنة.

- يقدم المتطوعون مهمتين وستختار اللجنة المناسبة للمتطوع هما:

1- لجنة التنظيم والمعلومات: يتمثل دور أعضاء هذه اللجنة بإرشاد الجمهور وفقاً للنظام الموضوع لإدارة المعرض وكذلك تنظيم الكثافات وتنظيم عمليات الدخول والخروج وتطبيق ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل وخارج صالات المعرض.

2- لجنة التوثيق الإعلامي: تتولى مهمة التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمونتاج والجرافيك والتصميم للعمل اليومي للمعرض، ولازم تكون معاك كاميرا او لابتوب.

- بعد تسجيلك في الاستمارة سيتم إرسال ميعاد المقابلة الشخصية ومكانها من أجل عمل المقابلة الشخصية، على أن يتم إبلاغ الذين وقع عليهم الاختيار لتحديد موعد برنامج تدريب لكي يعرف كل المتكوعين التفاصيل عن المعرض ومهامك بالتفصيل.

- من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج سيتم نشر معلومات مهمة تفيد المتقدم في المقابلة الشخصية.

- اللغات الاجنبية: تعقد مفاضلة بين المتقدمين بنسبة محدودة، ويعقد امتحان للغة الاجنبية الثانية

أيام العمل: 25 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة رابط التسجيل.