جامعة الأزهر تبحث عن نصوص تخدم الوسطية للمشاركة في معرض الكتاب

اجتمع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، رئيس مركز تحقيق النصوص، مع الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، مدير مركز تحقيق النصوص بالجامعة، ومساعده الدكتور أحمد رجب أبو سالم، أستاذ اللغويات المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية، عضو المركز؛ لدراسة كيفية مشاركة مركز تحقيق النصوص في ركن جامعة الأزهر بجناح الأزهر الشريف، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدارات هذه العام المتميزة، وإصدارات الأعوام السابقة التي تصب في خدمة تراثنا الإسلامي الوسطي ورسالة أزهرنا الشريف.

تعزيز المركز بكوادر علمية

كما وجَّه رئيس جامعة الأزهر أيضا بتعزيز المركز بكوادر علمية متميزة من أساتذة الجامعة، الذين لهم خبرة في مجال تحقيق النصوص، من خلال السِّير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس المرسلة من قِبَل كلياتهم للجامعة في هذا الشأن؛ لتعزيز نتاج المركز في مختلف العلوم والفنون.

وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت في وقت سابق إطلاق قافلة دعم عاجلة لإغاثة الحالات الإنسانية في قطاع غزة، بعد الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين، وأسفرت عن قتل الآلاف من المدنيين وتشريد آخرين.

لجنة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتنظم القافلة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على اللجنة.