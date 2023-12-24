«الأزهر للفتوى» يعقد الدورة 85 لتأهيل المقبلين على الزواج بمقر المشيخة

افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، الدورة الجديدة رقم 85 لتأهيل المقبلين على الزواج، بمقره بمشيخة الأزهر الشريف؛ وذلك على مدار خمسة أيام.

المحافظة على كيان الأسرة

ويتلقى المتدربون خلال هذه الدورة عددًا من المحاضرات، تتناول بعضًا من المحاور المهمة التي من شأنها المحافظة على كيان الأسرة كونها وحدة بناء المجتمع، وتبني دعائمها وتحفظها من التفكك مما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على سلامته، وتنميته، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر فيه.

ومن ضمن المحاور المهمة التي يدرسها المتدربون خلال الدورة:

- أهمية تكوين الأسرة كوحدة بناء المجتمع.

- كيفية اختيار شريك الحياة.

- الخطبة وما يترتب عليها من أحكام شرعية.

- عقد الزواج وشروط صحته.

- الحقوق الزوجية بين الزوجين.

- أسس التربية الصحيحة للأولاد.

- مهارات إدارة الخلافات الأسرية.