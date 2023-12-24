«تعليم كفر الشيخ» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات التنمية المستدامة

كشف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن حصد مديرية التربية والتعليم 5 مراكز جمهورية في التنمية المستدامة للعام الدراسي 2022 - 2023، برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات التنمية المستدامة

وقال وكيل الوزارة، إنّه فازت بالمركز الثالث في المرحلة الإعدادية في مسابقة المشروع البيئي، مدرسة الأصالي الإعدادية بإدارة بيلا التعليمية، وبالمركز الثالث مدرسة الجرايدة الثانوية، بإدارة بيلا التعليمية، وبالمركز الخامس مدرسة زيدان الابتدائية بإدارة الحامول التعليمية، ويالمركز الثامن مدرسة السلاهيب الابتدائية بإدارة الحامول التعليمية، وبالمركز الرابع في مسابقة الأنشطة البيئية الشهيد أحمد هلال الإعدادية بإدارة قلين التعليمية.

وكيل الوزارة يهنئ مديري الإدارات التعليمية والمدارس الفائزة

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالتهنئة لكل من علي عبد الفتاح، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، والسيد إسماعيل، مدير عام إدارة بيلا التعليمية والدكتور وائل حراس، مدير عام إدارة الحامول التعليمية، وهالة النواصرة، مدير عام إدارة قلين التعليمية، ولجميع المدارس الفائزة.