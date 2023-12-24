وكيل صحة كفر الشيخ يُوجه بتفعيل لجنة متابعة سياسات استخدام المضادات الحيوية

عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري لتقييم الأداء خلال العام المنقضي، برئاسة الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد حلمي، مدير إدارة مكافحة العدوى، ومديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات.

أهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالحضور، ثم تحدث عن أهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، ودورها في تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى والأطباء والعاملين في المجال الطبي وغير ملوثة للبيئة.

وقدم الدكتور محمد حلمي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، عرضًا حول أداء الإدارة خلال العام المنقضي، والذي أظهر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات العدوى داخل المستشفيات بالمحافظة.

تكثيف الندوات التثقيفية للمرضى والعاملين في المجال الطبي

وأشار «حلمي»، إلى أنّ اللجنة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، منها: تكثيف الندوات التثقيفية للمرضى والعاملين في المجال الطبي حول أهمية مكافحة العدوى، وإجراء حملات تفتيشية على المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة للعاملين في المجال الطبي.

ووجّه وكيل وزارة الصحة، بتفعيل لجنة متابعة سياسات استخدام المضادات الحيوية، برئاسة مدير المستشفى، وعضوية مسئولي مكافحة العدوى والجودة ورؤساء الأقسام.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور وكيل الوزارة، على أهمية استمرار العمل على تحسين أداء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، مشدداً على ضرورة العمل مع مديري المستشفيات كفريق واحد يُمكن تداول المعلومات من خلاله بسرعة وسهولة.