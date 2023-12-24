خبير: أمام مصر فرصة ذهبية لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها

قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إنَّ مصر لديها فرصة ذهبية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، في ظل وجود السوق المحلي الكبير لتسويق هذا النوع من المركبات، وكذلك السوق الأفريقي أو تصديرها للدول العربية، ما قد يُحدث طفرة في هذا المجال.

مجال صناعة السيارات

وأضاف «سلامة»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على قناة «ten»، أنَّه من الضروري الاستفادة من تجربة المغرب في مجال صناعة السيارات، فالدولة الشقيقة أصبحت تنتج مليون سيارة سنويًا و90% من هذه السيارات يتم تصديرها إلى القارة الأوروبية.

وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك أحد ماركات السيارات الألمانية الشهيرة قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب الاهتمام بهذه المشروعات، لأنها عبارة عن ورش مغذية للصناعات الكبرى مثل صناعة السيارات».

وأشار إلى أن أبرز تحديات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتمثل في آليات التمويل وتوفيره، لافتاً إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم هذا القطاع الهام والحيوي.

وتابع أن وثيقة ملكية الدولة التي صدرت مؤخرًا تهدف إلى تمكين وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهميتها.