«ابدأ» و«التنمية الصناعية» تبحثان تعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية

بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» سبل تعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتعاون بين الجانبين لدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

استقبلت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف وفد أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» بمقر الهيئة، حيث أكدت الدكتورة ناهد يوسف على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم خطط التنمية الصناعية، مشيدة بتميز مستويات التواصل والتعاون بين الهيئة و«ابدأ» والحرص على تحقيق الأهداف المشتركة مع المبادرة.

ومن جهتهم، أشار وفد مبادرة «ابدأ» إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3 محاور أساسية وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور التدريب والبحث والتطوير ومحور دعم الصناعة، وهو المختص بتذليل كافة العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال تسهيل الإجراءات مثل تقنين الأوضاع والحصول على التراخيص المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

كما أكدوا على أن المبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتطوير الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع إلى أن الهيئة طرحت عدد 17 مجمع صناعي فى 15 محافظة بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية التعاون مع المبادرة للترويج للمجمعات الصناعية والوحدات المتاحة بها امام رواد الأعمال وصغار المستثمرين.

أكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» لتعزيز الاستثمارات ودعم الصناعات الوطنية، حيث تعهد الجانبان ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

دعم وتطوير الصناعات الوطنية