أسامة كمال عن هدم إسرائيل للنصب التذكاري للفصائل الفلسطينية: «تمثال حارقكم»

علَّق الإعلامي أسامة كمال، على قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم النصب التذكاري للفصائل الفلسطينية في غزة واعتباره إنجازا عسكريا، قائلا: «للدرجة دي تمثال حرقكم، هذا النصب التذكاري القبضة يوثق انهزام الاحتلال الإسرائيلي في عام 2014».

إسرائيل تنتقم من الفصائل الفلسطينية

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، عبر شاشة «دي إم سي»، أن إسرائيل تنتقم من المقاومة بسبب تسليم المحتجزين للصليب الأحمر أمام «نصب تذكاري» يوثق هزائم الاحتلال، مشددًا على أن إسرائيل تتحدث بعد تدمير هذا النصب عن انتصار لها وبشرى سارة يملوها على الشعب الإسرائيلي.

بعد انتهاء الحرب ستعود الفصائل لبناء النصب التذكاري

وأشار كمال إلى أن إسرائيل قررت هدم النصب التذكاري، ساخرًا من جيش الاحتلال: «لازم نصفق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هدم نصب القبضة اللي المقاومة عملها، ولم تتحدث عن انتصار بالقضاء على حماس أو تدمير نفق في قطاع غزة»، مؤكدا أنه بعد انتهاء هذه الحرب ستعود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لبناء النصب التذكاري مرة أخرى ولكن سيكون قبضتان الأولى التي هدمت والثانية لما حدث يوم 7 أكتوبر.