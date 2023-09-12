قريبا.. الإعلامي أسامة كمال يظهر على شاشة dmc كتب: شريف سليمان 08:07 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 الإعلامي أسامة كمال أعلنت شبكة قنوات dmc، ظهور الإعلامي أسامة كمال قريبا عبر شاشتها. ومن المقرر أن يقدم برنامج مساء dmc قريبا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «مساء DMC» يعرض تقريرا عن صناعة العصا.. سعرها قد يصل لـ30 ألف جنيه «مساء DMC» يكشف عن تفاصيل جلستين للجنة الثقافة بالحوار الوطني اليوم «مساء DMC»: مهرجان العلمين أحدث رواجا كبيرا للمدينة لبنى ونس وابنتها في «مساء dmc».. كيف تتعامل الفنانة مع أبنائها؟ أسامة كمال مساء dmc dmc بقلم شريف سليمان