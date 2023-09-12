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قريبا.. الإعلامي أسامة كمال يظهر على شاشة dmc

كتب:

شريف سليمان
08:07 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

أعلنت شبكة قنوات dmc، ظهور الإعلامي أسامة كمال قريبا عبر شاشتها.

ومن المقرر أن يقدم برنامج مساء dmc قريبا. 

 

 

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