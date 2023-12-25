حفلات «قلب داود» بهجة الكريسماس في أوبرا الإسكندرية.. عادة سنوية (صور)

ارتبطت احتفالات الكريسماس في الإسكندرية لدى الأقباط بحفل فرقة «قلب داود» السنوي في أوبرا الإسكندرية، وهي الحفلات التي بدأت منذ عام 2008، داخل هذا الصرح العظيم، ووصلت إلى أكبر أعدادها هذا العام بمعدل 4 حفلات خلال يومين.

إسحق وديع: أوبرا الإسكندرية قدمت كل التسهيلات

وقال القس إسحق وديع، راعي كورال قلب داود، إن هذا العام كان مميزا في حفلات الفريق داخل دار الأوبرا، التي شهدت تقديم كل التسهيلات من شريف أبو العلا مدير عام دار أوبرا الإسكندرية، واتساع فرصة العروض لتصل إلى 4 حفلات، لتستوعب كم المواطنين الراغبين في الحضور.

راعي الكورال: القيادة السياسية تهتم بالمواطنة

وأضاف راعي كورال قلب داود، لـ«الوطن»، أن تقديم حفل عيد الميلاد المجيد في كل عام داخل دار الأوبرا، يعكس مدى محبة ووعي القيادة السياسية المصرية التي تهتم بالمواطنة وتفتح قلبها لتسع الجميع.

وأكد إسحق وديع، أن تلك الحفلات أصبحت عادة لدى أقباط الإسكندرية نظرا لأن هذا الكورال هو أحد أشهر الكورلات الكنسية، وشهدت الحفلات الأربعة إقبالاً غير مسبوق، حيث أن الحجز الإلكتروني قد انتهى خلال دقائق منذ موعد فتحه كونها حدث فريد في كل حف للكريسماس.