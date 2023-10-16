«القومي للسينما» يحتفل بذكرى أكتوبر في أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل

يقيم المركز القومي للسينما احتفالية كبرى بالتعاون مع دار الأوبرا بالإسكندرية، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى مرور 50 عاماً على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

احتفالية بمناسبة 50 عاماً على ذكرى حرب أكتوبر

وقد صرح الكاتب والناقد مجدي الشحري المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما بأنَّ الاحتفالية تقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساءً.

عرض فيلم صائد الدبابات لـ خيري بشارة

وتتضمن الاحتفالية عرض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة، فيلم أبطال من مصر للمخرج أحمد راشد، فيلم رجال خلف المقاتلين للمخرج محمد قناوي، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

فيلم صائد الدبابات، يتحدث عن قصة البطل عبدالعاطي الذي استطاع تدمير 23 دبابة خلال حرب أكتوبر، كما تحكي قصة «حكاية من زمن جميل» عن «محمد مهران» ابن مدينة بورسعيد الذي ناضل ضد الانجليز وفقد خلالها عينيه، وفيلم «موقعه كبريت».