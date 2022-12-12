مواعيد وأسعار تذاكر حفلات فريق قلب داود في الكريسماس بالإسكندرية

يعد حفل فريق قلب داود في الكريسماس، أحد أهم الحفلات التي يرتبط بها أقباط الإسكندرية بشكل خاص، وعلى مستوى مصر بشكل عام، حيث تمزج الترانيم بعروض مسرحية بهدف توصيل رسائل عيد الميلاد المجيد، لذا يسعى كثيرون لمعرفة مواعيدها وأسعار التذاكر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وأسعار تذاكر حفلات فريق قلب داود بالإسكندرية في الكريسماس، بحسب ما أعلنه الفريق الكنسي التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، وهو فريق خدمي غير الهادف للربح.

حفلات قلب داود في أوبرا الإسكندرية

ويقدم فريق قلب داود بالإسكندرية 3 حفلات بالكريسماس في دار أوبرا الإسكندرية «سيد درويش» تحت عنوان «بيتك في قلوبنا»، وذلك على مدار يومين، بسعرين للتذاكر، الأولى 60 جنيها، والثانية 45 جنيها، على أن يكون الدخول بالملابس الرسمية، وفقاً للمواعيد التالية:

- يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، حفل واحد في تمام الساعة الثامنة مساءا.

- يوم السبت الموافق 17 ديسمبر 2022، حفلين، الأول الساعة الخامسة مساءً، والثاني الساعة الثامنة مساءا.

حفل قلب داود في المقر البابوي بالإسكندرية

كما يقام حفل قلب داود في المقر البابوي بالإسكندرية، على مسرح الكاتدرائية المرقسية الكبري بالإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، في تمام الثامنة مساءا.

وبدأ بيع تذاكر حفل المقر البابوي من السبت الماضي بمركز الكاروز بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وبلغ سعر التذكرة 40 جنيها.