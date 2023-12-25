كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في المنصورة تحتفل بعيد الميلاد المجيد

توافد المئات من الروم الأرثوذكس لأداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي بمدينة المنصورة في محافطة الدقهلية، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط الكنائس لتأمين الزوار.

احتفال الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد بالدقهلية

قال الأب ثيدروس، راعي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي بالمنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، نحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح ونؤدي صلاة السحر ونحكي قصة المسيح وحياته وحمايته بالتفاصيل وقد تستمر الصلاة لمدة ساعة في الكنائس على عكس الدير قد تصل لساعات طويلة، وبعدها نؤدي صلاة القداس نسرد خلالها مقاطع خاصة بالمسبح وفي النهاية نبدأ «التناول» وصباحا نحتفل بالعيد وتبدأ الزيارات الرسمية ونستقبل كبار الزوار مثل المحافظ والقيادات الأمنية داخل الكنيسة، مؤكدا بأن الروم الأرثوذكس يحتفلون حسب التقويم الغربي.

انتشار أمني مكثف

وقد تمتد الصلوات حتى منتصف الليل، وذلك وسط انتشار عناصر رجال الشرطة والشرطة النسائية في محيط الكنائس، كما دفعت مديرية أمن الدقهلية عددا من سيارات الشرطة والمرور لتجوب شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على سير العمل بالكنائس وتلبية احتياجات المواطنين ومساعدة الزوار وحمايتهم.