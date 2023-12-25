هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين تركيا وسوريا

ضربت هزة أرضية ضعيفة، بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على عمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين تركيا وسوريا على مسافة 51 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من عثمانية جنوب تركيا، وعلى مسافة 22 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من الإسكندرونة.