هزة أرضية بقوة 2.4 درجة تضرب منطقة الحدود التركية السورية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، الحدود التركية السورية، على عمق 8 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات المركز، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية، على مسافة 16 كيلومترا جنوب غرب أنطاكيا جنوب البلاد، وعلى مسافة 14 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من قرية دورسونلو.

وفي 25 نوفمبر الماضي، تعرضت منطقة الحدود التركية السورية، لهزة أرضية بلغت قوتها 1.5 درجة على مقياس ريختر، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 21 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة الإسكندرونة.

وأشارت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن عمق الهزة الأرضية بلغت 7 كيلومترات.