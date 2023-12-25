الأوراق المطلوبة لهدم عقار.. اعرف الإجراءات والخطوات القانونية

يعتقد البعض أن هدم عقارا أو مبنى آيل للسقوط أمرا سهلا يمكن تنفيذه بين يوم وليلة دون معرفة أن هذا الأمر يتطلب الحصول على رخصة، لتتم عمليات الهدم بشكل قانوني، وتتطلب هذه العملية الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المسؤولة، وكذلك مجموعة من الإجراءات والأوراق اللازمة، لذا نستعرضها خلال السطور التالية.

وحدد دليل الخدمات العامة، الأوراق التي يحتاجها الشخص حتي يتمكن من هدم عقار خاص به، وذلك من خلال إحضاره الآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

2- عقد مُسجل يثبت ملكية الشخص الذي يطلب للمبنى هدمه.

3- شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود أي رهونات على العقار.

4- كما يحتاج أيضًا إلى كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد بعدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق في الشهر العقاري.

5- رسم مبسط للموقع مبنيا عليه المبنى المطلوب هدمه، وأسماء الشوارع والمباني المجاورة معتمد من مهندس نقابي مدني.

6- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

أما بالنسبة للمستندات التي تُقدم قبل الشروع في تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها هي:

1- تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم وخطوات وطريقة التنفيذ والأسلوب المتبع في تأمين سلامة المباني المجاورة.

2- مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم.

3- تعهد من مهندس نقابي أو مكتب هندسة إنشائي أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طول مدة التنفيذ.

4- المدة المحددة لتنفيذ الخدمة وفق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية يتم الإتصال بالمحافظ.