كيف تستخرج توكيل قضايا من الشهر العقاري؟.. التكلفة والمستندات المطلوبة

تعتبر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، واحدة من أكثر الجهات الحكومية التي يلجأ إليها المواطنون، وذلك لما توفره من خدمات كثيرة فيما يخص عمل العقود والتوكيلات وتوثيقها.

ويعتبر توكيل القضايا من أكثر الأمور التي يتم إنجازها داخل الشهر العقاري، وهو التوكيل الذي يحرره المواطن لمحام ما، حتى يتولى مسؤولية قضية له أمام المحكة.

وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» خطوات عمل توكيل القضايا والأوراق المطلوبة لإنجازه، وتكلفته، بحسب ما ورد على الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

المستندات المطلوبة

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حددت المستندات الملطوبة من أجل عمل توكيل رسمي عام في القضايا، وهي أصل بطاقة الرقم القومي للموكل، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

أما بالنسبة للوكيل، فيجب أن يكون الموكل معه اسمه وجنسيته وكذلك عنوانه، ولا يشترط أن يكون حاضرا معه في الشهر العقاري وقت عمل التوكيل، ولكن يشترط في الشخص الوكيل أن يكون محاميا.

تكلفة عمل توكيل رسمي عام في القضايا

تعتبر تكلفة أجراء هذه العملية داخل مكتب الشهر العقاري منخفضة، فقد حددت مصلحة الشهر العقاري التكلفة المقرر من أجل عمل توكيل رسمي عام في القضايا بأن تكون 30 جنيها فقط، على أن يضاف لها جنيه واحد آخر للمحاماة.