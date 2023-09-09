إزالة مخلفات ناتجة عن هدم عقار مائل في مصر القديمة (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بحملة مكثفة لرفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن إزالة العقار المائل، والكائن في حارة إبراهيم المنفي، المتفرعة من كورنيش النيل بمصر القديمة.

والعقار المائل كان مخالفا، وهو عبارة عن 10 أدوار وأرضي، وتم إزالة 7 أدوار حتى الآن، وصادر له قرار إزالة، وتم نقل السكان إلى وحدات سكنية تابعة للمحافظة، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بأعمال الإزالة حفاظا على سلامة العقارات المجاورة.

إزالة منطقة الجبانات بالمطرية

من ناحية أخرى، تابع اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حي المطرية، اليوم، أعمال إزالات منطقة الجبانات2 بمنطقة المسلة نطاق حى المطرية، وذلك بالتنسيق مع شرطة مرافق حي المطرية وإدارة المتابعة الميدانية والإزالات والاسكان والإشغالات، ضمن أعمال التوسعات والتطوير التي يشهدها حي المطرية حاليا، وذلك في إطار حرص وتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين.