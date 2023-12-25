بابا نويل يوزع حلوى وهدايا على الأطفال في الدقهلية بمناسبة عيد الميلاد

بزيه الأحمر المعروف، خرج «بابا نويل» بشكل مفاجئ حاملا حقيبته المليئة بالهدايا والحلوى للأطفال، أثناء احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، برفقة ذويهم وأهاليهم، فيما ركض الأطفال والمواطنون بلهفة نحوه مرددين «عاوزين هدايا يا بابا نويل»، لتعم الفرحة أرجاء المكان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وبسعادة غامرة قالت ماريان نجيب، مواطنة بالدقهلية، لـ«الوطن»: نحن الروم الأرثوذكس نحتفل بعيد الميلاد المجيد في شهر ديسمبر حسب التقويم الغربي، وننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، من أجل لقاء الأصدقاء والأقارب وتقديم التهنئة ونتناول كل الوجبات والأطعمة التي كنا نصوم عنها.

الفرحة والسعادة نعمة عظيمة

وخلال أجواء الاحتفال بالكريسماس أشارت ريتا طرابلس، مواطنة بالدقهلية، لـ«الوطن»: «إلى أن هذا اليوم مختلف ومميز، يكفي السعادة التي نراها في أعين الأطفال، وندعو الله دائما بأن يجعل الله مصر في أمن وأمان، لأن الفرحة والسعادة والبهجة نعمة عظيمة، يكفي أننا نحتفل كل عام بعيد الميلاد المجيد في اطمئنان، ووجود بابا نويل مهم، ولا تكتمل الفرحة إلا بوجوده».

تشديدات أمنية أثناء الاحتفالات بالدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتوافد المئات من الروم الأرثوذكس لتأدية الصلوات، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتواجد رجال الشرطة في محيط المكان أثناء الاحتفالات وتأدية الصلوات داخل الكنائس.