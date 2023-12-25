نائب محافظ السويس يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد (صور)

هنأ الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، وذلك بتكليف من اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.

نائب المحافظ يقدم التهنئة لأقباط السويس

ونقل نائب المحافظ، أطيب أمنيات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للأب جوزيف راعي كنيسة العذراء للرهبان الفرنسيسكان، والأخوة الأقباط بشارع سعد زغلول بحي السويس.

ورافق نائب المحافظ خلال تقديم التهنئة للأقباط، والعميد عبد العزيز مأمون والعقيد أحمد سمير، والشيخ ماجد راضي والدكتور مؤمن الهواري، والنائب سيد الكرماوي والدكتور عز الدين حسين والدكتور شريف فهمي نواب.