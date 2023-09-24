تشديدات أمنية إسرائيلية تزامنا مع احتفالات عيد الغفران

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله الفلسطينية، إنّ التشديدات الإسرائيلية التي تتزامن مع احتفالات عيد الغفران لم تقتصر على مدينة القدس، لكنها طالت الضفة الغربية، وتم إغلاق كل المعابر والحواجز العسكرية التي تقام على أراضي الضفة من ناحية القدس، وفي اتجاه المحافظات الفلسطينية، لافتةً إلى وجود اقتحامات يهودية متكررة منذ صباح هذا اليوم، حيث وصلت الأعداد إلى أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية والمسائية.

نشهد أزمات مرورية خانقة وتفتيش وتدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله الفلسطينية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «نشهد أزمات مرورية خانقة وتفتيش وتدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين، هناك حواجز عسكرية مقامة في الضفة الغربية، واستشهد شابين في مدينة طولكرم متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال، حيث دخلت قوة خاصة إلى أحد المخيمات، واكتشفها المقاومون وأطلقوا باتجاهها النيران وكان هناك اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي دخلت بتعزيزات عسكرية وسط إطلاق نيران بأعداد كبيرة».

قوات الاحتلال جرفت الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله الفلسطينية، أن قوات الاحتلال جرفت الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل الفلسطينية ما أسفر عن استشهاد شابين اثنين، فيما أطلقت صفارات الإنذار مع تصاعد الاشتباكات العنيفة، وانسحبت قوات الاحتلال من المخيم والمدينة تجاه الحواجز والمعسكرات التي تقيمها فوق أراضي المواطنين في طولكرم.