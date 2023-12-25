«شباب الإسكندرية» تنظم دورة تدريبية حول المواطنة في الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن إدارة أعداد القادة نظمت دورة تدريبية للشباب تحت شعار «التنمية والمواطنة في الجمهورية الجديدة»، وذلك على مدار خمسة أيام بمركز شباب الأنفوشي، بدأت يوم الجمعة الماضي وتنتهي غدا الثلاثاء، حيث تتضمن الدورة مجموعة من المحاور، أهمها المشاركة، والتطوع، وتنمية المهارات الاجتماعية، وخدمة المجتمع.

تنمية روح الولاء والانتماء بين الشباب

وأوضحت «الشريف»، أن الدورة تهدف إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية، وترسيخ قيم المشاركه والتطوع وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يحقق الصالح العام.

إنشاء جيل قادر على خدمة المجتمع

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى أهمية تلك الدورات، لما لها من أثر إيجابي يعود على الفرد والمجتمع، من خلال تنمية العديد من القيم لدى الشباب لإنشاء جيل قادر على خدمة المجتمع، ومواجهة كل التحديات التى تعوق الطريق نحو الجمهورية الجديدة.