وزيرة البيئة توجه بتحسين منظومة المخلفات في جميع المحافظات

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، القائمون على منظومة المخلفات بتشكيل مجموعات عمل لمدة شهر؛ لتحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات بأنواعها في جميع المحافظات، لإعداد مصفوفة لكل محافظة على حدى.

لقاءات جهاز تنظيم إدارة المخلفات

جاء ذلك في لقائها بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة، للتعرف على سير العمل، بحضور طارق العربي، والدكتور حازم الظنان، وعدد من قيادات الجهاز.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية، واستراتيجية الهدم والبناء، وخطط المخلفات الزراعية، ونماذج العمل الخاصة بها.

وفيما يخص دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، طُرحت 6 مناقصات خاصة بتنفيذ مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع تدوير في كل من قوص والسادات واسيوط وكفر الشيخ بواقع (3 مدافن، محطة وسيطة، 2 مصنع).