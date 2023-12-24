أستاذ في اقتصاديات البيئة: أيام تساقط الثلوج بأوروبا قلت بسبب تغيرات المناخ

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إنّ التغيرات المناخية أصبحت أمرا معقدا، مشيرًا إلى أن أعياد الميلاد «كريسماس» تتساقط فيها الثلوج في بعض الدول، وهو ما يعرف بعيد الميلاد الأبيض.

أيام تساقط الثلوج تقل في قارة أوروبا

وأضاف أستاذ اقتصاديات البيئة في حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن أيام تساقط الثلوج قلت في قارة أوروبا بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن حجم قارة أوروبا أصغر كثيرًا من حجم قارة أمريكا الشمالية، والمناخ فيها متشابه إلى حد ما، على عكس أمريكا الشمالية التي يختلف المناخ فيها.

أدلة علمية على حدوث التغيرات المناخية

وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة: «ليس كل ارتباط إحصائي له سببية، ولو بمعنى أن كل عدم تساقط للثلوج في أوروبا أو أي دولة أو أي قارة لا يشترط أن يكون سببه التغيرات المناخية، ولكن، ثمة أدلة علمية دامغة على حدوث التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المتوسطة لكوكب الأرض، وهو ما يعني حدوث التطرف في الظروف الجوية ما بين حرارة شديدة وجفاف وسيول وأمطار عارمة جدا».

وواصل أستاذ اقتصاديات البيئة: «بالنسبة للولايات المتحدة وشمال أمريكا الشمالية فإن الوضع فيها مختلف، هناك مدن وولايات نعلم أن فيها عيد ميلاد أبيض، ولكن بدأ يقل هذا الأمر بسبب التغيرات المناخية، ولكن هناك مدن وولايات أخرى بدأت يحدث فيها تساقط للثلوج في عيد الميلاد، أي أنّ هناك اختلافات في قيم الحرارة والعوامل الجوية».