حصاد وزارة البيئة في أسبوع.. تنفيذ برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الأسبوعي، أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الجاري.

وجاءت الأنشطة كالتالي:

- متابعة مستمرة لجهود الوزارة في القطاعات المختلفة، وتقييم الوضع الراهن لاختصاصاتها، وبحث سبل تطوير آليات العمل بها.

- تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني بالمرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بالمنوفية، وذلك استكمالًا لجهود تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات غير الرسمي.

- وزيرة البيئة تشارك في إطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الأوروبي.

- طرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وزيرة البيئة تلتقي بالعاملين في جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستعراض خطط واستراتيجيات الجهاز خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من أعمال في الملفات المختلفة.

الاثنين 18 ديسمبر الجاري

وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا مع العاملين بقطاع نوعية البيئة لمتابعة أهم الملفات وتقييم الوضع الراهن لها، وبحث سبل تطوير آليات العمل به.

الأربعاء 20 ديسمبر الجاري

البيئة تنفذ البرنامج التدريبي الثاني بالمرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة في مجال إدارة المخلفات بالمنوفية.

الجمعه 22 ديسمبر الجاري

وزيرة البيئة تشارك في إطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الأوروبي.

طرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

السبت 23 ديسمبر الجاري

وزيرة البيئة تلتقي بالعاملين في جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستعراض خطط واستراتيجيات الجهاز خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من أعمال في الملفات المختلفة.