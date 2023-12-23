وزيرة البيئة: مصر اتخذت عدة إجراءات للحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعاملين في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير آداء العمل بها، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الجهاز.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن عرض ما تم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتي تشمل استراتيجية الهدم والبناء، واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الاستراتيجي للمخلفات البلدية، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتي يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.

آخر مستجدات الاتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة آخر مستجدات الأتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزامتنا الدولية مثل اتفاقيتي بازل واستكهولم، حيث تم وفقًا لاتفاقية بازل إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما تم عرض كافة الإجراءات التى اتخذتها مصر التزامًا باتفاقية استكهولم الخاصة بالحد من إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة، وقد قامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة، كما أنه جارى الحصول على الموافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات.

وزيرة البيئة تستمع لمقترحات العاملين للتطوير

استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمقترحات العاملين والتي تضمنت اقتراحًا بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم أفكارًا تسهم في الاستغلال الأمثل للمخلفات سواء الزراعية أو الصلبة، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار.

وجرى طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها في تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوي «كمبوست».

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددا من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياه والصرف الصحي وتقليل آثارها على التربة، نظرًا لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلًا من استخدامها في الزراعة.

كما تضمن الاجتماع عرض ما جرى من إجراءت بملف الحد من الأكياس البلاستيكية، إذ جرى إقرار عدد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.