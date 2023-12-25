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استشاري طب أطفال توجّه نصائح للأمهات لوقاية الأطفال من الإصابة بالجدري

كتب:

أحمد أبوضيف
02:39 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجدري

الجدري

قالت الدكتورة منى الجنزوري، رئيس قسم الأطفال في كلية الطب بجامعة عين شمس، إنّ أمراض الشتاء تنتشر بين الأطفال في هذه الفترة، ويجب على الأمهات الاهتمام بصحة أطفالهن وحمايتهن من الإصابة بالأمراض، ومنها الجدري، الذي تظهر أعراض الإصابة به بعد يومين من العدوى.

وأضاف الجنزوري لـ«الوطن»، أنّ فترة النقاهة الخاصة بالطفل تصل إلى 28 يوما، ويُصاب به الأطفال الذين لم يحصلون على تطعيم منه أو أعمارهم أقل من عامين، لافتا إلى أنّ الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات أقل عرضة للإصابة بالمرض.

وأكدت رئيس قسم الأطفال في كلية الطب بجامعة عين شمس، أنّ مرض الجدري ليس خطيرا على 90% من المصابين به، و10% منهم فقط تحدث لهم مضاعفات، تتمثل في «التهاب فيروسي في المخ، أو التهاب رئوي أو بكتيري»، موضحة أنّ العدوى بالحصبة تحدث عن طريق التنفس أو الرزاز أو لمس الحبوب أو الطفح الجلدي.

وطالبت الجنزوري، أولياء الأمور حال رصد أي أعراض، بالتوجه إلى الطبيب المختص للحصول على الأدوية المناسبة لحالة الطفل، والاهتمام بالتغذية السليمة للطفل.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.