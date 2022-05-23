تشابه كبير بين أعراض الجدري العادي وجدري القرود «فيديو»

قال الدكتور محمد رحيم، باحث في علم الفيروسات في كلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، إن هناك تشابها كبيرا بين أعراض الجدري العادي وجدري القرود، لكن في نفس الوقت توجد بعض الاختلافات بينهما، وذلك يرجع لتاريخ المريض وسلوكياته ودرجات احتكاكه بالحيوانات أو أشخاص أصيبت، فالشخص المصاب بمرض جدري القرود قد يكون احتكّ مع حيوان أو مع شخص مصاب بالفعل وظهرت عليه الأعراض.

جدري القرود يتميز بالتهاب الغدد الليمفاوية

وأضاف باحث في علم الفيروسات في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن المصاب بجدري القرود، يصاب بالتهاب الغدد الليمفاوية الموجودة تحت الإبط والأنف والأذنين، كما أنّ انتشار المرض في اليد وكف اليد أكثر في جدري القرود مقارنة بالجدري العادي.

الالتهابات في جدري القرود تكون أكبر من الجدري العادي

وتابع باحث في علم الفيروسات في كلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، أن الالتهابات في جدري القرود تكون أكبر من الجدري العادي ونسبتها أكبر وتؤثر بشكل أكبر، ولكن يصعب التفرقة بين المرضين حتى الآن بصورة كبيرة، فالفروق بينهما ليست كبيرة وغير ملحوظة بشكل كبير.