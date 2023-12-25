خبير اقتصادي: تراجع واردات مصر نتيجة توطين الصناعة المحلية

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تشهد الفترة الحالية تراجعًا ملحوظًا في حصيلة استيراد السلع الاستهلاكية، حيث وصلت الواردات خلال العام الماضي 2022 إلى 12 مليار دولار، بينما وصلت واردات مصر أول 9 أشهر من العام الحالي 2023 إلى 10 مليارات دولار، ما يعني أنّ الدولة المصرية نجحت في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

أهمية تقليل فاتورة الاستيراد

وأضاف شعيب، في تصريحات لـ«الوطن» أن تقليل فاتورة الاستيراد يعتبر المستهدف الأول بالنسبة للدول المصرية وبالفعل تقوم بتحقيقه الفترة الحالية، ما يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولار والنقد الأجنبي في حين أن الدولة تركز على رفع قيمة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار.

أسباب تقليص قيمة الاستيراد

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقليص فاتورة استيراد مصر من السلع الاستهلاكية نتيجة توطين الصناعة المحلية، ما أدى إلى وفرة المعروض من المنتجات في الأسواق وإقبال المواطنين على الشراء، تلك الأمر الذي يعود بالإيجاب على الدولة المصرية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار بلال شعيب إلى أنّ توطين الصناعة المحلية لم يسهم فقط في تقليل الفاتورة الاستهلاكية، بل يسهم في الحد من معدلات البطالة، من خلال توفير العديد من الوظائف داخل تلك المصانع.