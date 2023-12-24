ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الصادرات والواردات اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 9 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19 ألفا و916 طنًا تشمل 479 طن أسمنت معبأ و6109 أطنان يوريا و12 ألفا و830 طن ملح صب و448 طن ملح معبأ و50 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26 ألفا و756 طن تشمل: 5228 طن قمح و7672 طن خردة و5957 طن حديد و4183 طن ذرة و 3716 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139 ألفًا و452 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306 آلاف و68 طنًا، كما غادرت 4 قطار بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة.