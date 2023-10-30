استقرار أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.. كم بلغ سعر السكر؟

بعد مرور نحو أسبوعين فقط على تطبيق مبادرة الحكومة المصرية، الخاصة بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع الاستراتيجية المهمة، استقرت الأسعار في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، والتى تطرحها بتحفيضات تصل لـ25% أقل من مثيلتها في المحال التجارية.

سعر السكر والأرز والزيت اليوم في المجمعات الاستهلاكية

ومع استقرار أسعار السلع وتوفيرها بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين، نستعرض في السطور التالية أسعار الزيت والسكر في هذه المنافذ.

- سعر كيلو السكر المعبأ سجل 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- أرز معبأ عريض الحبة بسعر 22 جنيها بدلا من 28 جنيها.

- أرز معبأ مستورد بسعر 20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ40 جنيها بدلا من 45 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط 700 مللي بـ31 جنيها بدلا من 40 جنيها.

- سعر زجاجة زيت خليط وزن لتر بـ46 جنيها بدلا من 56 جنيها.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيها.

أسعار السلع الغذائية فى المجمعات

وفى نفس السياق، استقرارت جميع أسعار السلع الغذائية المختلفة، فى منافذ المجمعات الأستهلاكية، والتي وجاءت على النحو التالي:

- مكرونة 350 جراما بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه.

- مكرونة كيلوجرام بسعر 17.50 جنيه بدلا من 20 جنيها.

- عدس أصفر معبأ 500 جرام بسعر 22 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 15 جنيها.

- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 16.50 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- جبنة تتراباك (بلس - طعوم) 250 جراما بسعر 15 جنيهًا بدلا من 16 جنيها.

- لبن كامل الدسم بسعر 29 جنيها بدلا من 32 جنيها.

- لبن كامل الدسم 500 مللي بسعر 15.50 جنيه بدلا من 17 جنيها.

- طبق بيض 30 بيضة بسعر 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.

أسعار الدواجن واللحوم المجمدة في المجمعات

- دواجن محلي مجمدة للكيلوجرام بسعر 105 جنيهات بدلا من 125 جنيها.

- دواجن برازيلي مجمدة للكيلوجرام بسعر 85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

- لحوم برازيلي مجمدة للكيلوجرام بسعر 160 جنيها بدلا من 190 جنيها.