«التعليم العالي»: إنشاء 20 جامعة تكنولوجية جديدة في مصر

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي لـ«الوطن»، إنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 20 جامعة تكنولوجية جديدة، وذلك بعد أن تم زيادة العدد من 17 جامعة مقترحة لـ20 جامعة إضافية، بخلاف الـ10 الموجودين، ليصبح عدد الجامعات التكنولوجية في مصر 30 جامعة.

الجامعات التكنولوجية في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسماء الجامعات التكنولوجية في مصر، وأبرز أهدافها، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

ـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

ـ جامعة بني سويف التكنولوجية

ـ جامعة الدلتا التكنولوجية

ـ جامعة سمنود التكنولوجية

- جامعة طيبة التكنولوجية

- جامعة برج العرب التكنولوجية

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

- جامعة مصر التكنولوجية الدولية

أبرز أهداف الجامعات التكنولوجية

- استحداث مسار تعليمي جديد بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني

- تجهيز الجامعات التكنولوجية بالمعامل والورش لتدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا

- عقد شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات تعليمية مرموقة

- توقيع تحالفات إقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية

- تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل

- تحهيز معامل وورش العمل بأحدث الوسائط التكنولوجية

ـ إخراج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.