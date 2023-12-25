«الجامعات»: مراعاة إجازات أعياد الميلاد أثناء وضع جداول امتحانات التيرم الأول

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن هناك عدد من الكليات ذات الكثافة العالية بدأت في أعمال امتحانات التيرم الأول 2024، منوهين على أنه عندما تم وضع جداول الامتحانات جرى مراعاة إجازات أعياد الميلاد .

امتحانات الجامعات 2024

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة عند وضع جداول امتحانات التيرم الأول 2024-2024 تم مراعاة إجازات أعياد الميلاد، منوهين إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، لافتا إلى أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

فيما قال الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك التزاما تاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمينة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أن جميع جداول الامتحانات راعت إجازات الأعياد أثناء إعدادها، مؤكدين أن الامتحانات ستكون على ما دراسه الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.